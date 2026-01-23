茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された男が女性の実家に送ったとみられるぬいぐるみから、位置情報を送る発信機が見つかったことがわかりました。大内拓実容疑者（28）は先月、元交際相手の小松本遥さん（31）の自宅で、小松本さんを殺害した疑いがもたれています。大内容疑者は小松本さんにストーカー行為を繰り返していたとみられていますが、捜査関係者への取材で、事件前に小松本さんの実家にぬいぐる