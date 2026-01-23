アメリカの年度代表表彰、エクリプス賞の授賞式が１月２２日（日本時間同２３日）に行われ、最優秀ダート古牡馬にＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、以下馬齢は２５年のもの）が選ばれた。日本調教馬がダート部門で受賞するという史上初となった歴史的な偉業の価値を、ＪＲＡ国際部の高松知之部長に解説してもらった。高松知之国際部部長「この歴史的な快挙に対し、