■フィギュアスケート四大陸選手権・1日目（日本時間22日、中国・北京）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪日本代表の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が73.83点で首位に立った。四大陸初出場の青木祐奈（24、MFアカデミー）がノーミスの演技を披露し、自己ベスト（69.78点）を更新する71.41点で2位。中井と同じく