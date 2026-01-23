米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は２２日（日本時間２３日）、シーズン前恒例企画「トップ１００」プレーヤーズの１〜１０位を発表し、昨季ナ・リーグＭＶＰのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年連続４度目の１位に選ばれた。２位はア・リーグＭＶＰのヤンキース、Ａ・ジャッジ外野手（３３）だった。全ポジションの選手の中からランキングする同企画で、大谷はエンゼルス時代の２２、２３年に２連覇。２４年は４位