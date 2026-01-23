農林水産省は２３日、源泉徴収額などを含む職員の個人情報を誤って外部のメールサーバーに送信し、職員と家族計４５７１人分の個人情報が漏えいしたと発表した。発表によると、２０２５年の給与などに関する税務処理を行うため、職員の源泉徴収額や給与額などの一元管理に向けて、データ提供を求めた送信先のメールアドレスを誤った。漏えいした情報には職員の名前や生年月日のほか、マイナンバーなども含まれている。データ