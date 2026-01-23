元NHKのフリーアナウンサー武田真一が23日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。トランプ米大統領がグリーンランドの領有を巡り、反対した欧州8カ国に2月1日から追加関税を課すと発言しながら取り消した問題について言及した。武田は「結局トランプ氏が何をやりたかったのかは分からないまま。グリーンランドの領有という超高めの要求をして鉱物資源ですとか、安全保障の権利を得るという計算上の取引