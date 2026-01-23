テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２３日、棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日に都内の病院で亡くなったことを伝えた。８６歳だった。番組ではバラエティー番組にも出演し「ひふみん」の愛称で親しまれた加藤さんの功績を振り返った。また中学時代の同級生だった妻とは２０歳の時に結婚。引退対局では「長年苦楽を共にしてきた家族に負け