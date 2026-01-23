広島県警の年頭視閲式が２２日、広島市中区の広島グリーンアリーナ（県立総合体育館）で行われた。県出身の奥田民生さんに一日音楽隊長を委嘱。警察官ら約２００人が参加し、安全・安心を守る決意を新たにした。視閲式では、機動隊や広域緊急援助隊らが行進して入場した。森本敦司本部長は「対処しなければならない課題は多岐にわたる。みなぎる気迫と固い団結力で、警察の責務を全うしてもらいたい」と訓示した。森本本部長