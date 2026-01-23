【UEFAヨーロッパリーグ】フェイエノールト 3−0 シュトゥルム・グラーツ（日本時間1月23日／スタディオン・フェイエノールト）【映像】渡辺剛の「豪快＆繊細」なヘディング弾フェイエノールトに所属する日本代表DFの渡辺剛が、欧州の舞台で最高の結果を残した。チームを勢いに乗せるヘディング弾には、多くのファンが歓喜の声を寄せている。日本時間1月23日にフェイエノールトは、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第7節