元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が23日、「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を前日、前々日に続き、3日連続で番組を休んだ。MC羽鳥慎一が冒頭で「玉川さん、今日もお休みで、月曜には来ます」と報告した。1月26日の放送で復帰する予定とみられる。休みの理由については特に言及ははなく、その後番組進行に戻っていった。羽鳥は22日の放送で「玉川さんは今日と明日お休みです」と話していた。