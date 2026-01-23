22日未明、石川県小松市今江町の木造2階建ての家屋が全焼した火事で、この家に住む女が、自宅に火をつけた疑いで逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、石川県小松市今江町の46歳になる無職の女の容疑者です。この容疑者は22日午前2時頃、小松市今江町にある自宅の2階の自室に灯油をまいて火をつけ、全焼させた疑いがもたれています。調べに対し容疑者は「家に火をつけたことに間違いない」と、容疑を認めてい