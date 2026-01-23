石川県内は23日も雪が降り続き、25日にかけて大雪となるところがある見込みです。気象台は、交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。石川県内は、引き続き強い冬型の気圧配置と寒気の影響で雪が降り、午前11時の積雪は、珠洲で31センチ、金沢で25センチなどとなっています。 23日も金沢では、住民たちが朝から雪かきに追われていました。住民は：「きのうの晩も少しやっていたんだけど、朝起きてあれって、きのう地面見えてい