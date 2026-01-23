【モデルプレス＝2026/01/23】ファミリーマートでは、ベルギーを代表するチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」監修のデザート・焼き菓子・パン・アイス、全7商品を2026年1月27日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】BE:FIRST、CM撮影でファミマのチキン頬張る◆ファミマ、有名ショコラティエ監修の自信作2024年10月から「スイーツのファミマ」を掲げ、心躍るようなスイーツをさまざまなカ