俳優イ・スヒョクが、自身の酷使疑惑について口を開いた。昨年9月、イ・スヒョク所属事務所サラムエンターテインメントは、「中国ファンミーティングに関して事実と異なる内容が広まっているため、正確な情報を伝える」として、詳細な日程を公開した。事務所によるとリハーサル見学が15分、ファンミーティング本公演が4時間30分、写真撮影やハイタッチなどの特典イベントが約2時間で、全体でおよそ7時間のスケジュールだったという