ラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」は、1月23日から1月30日までの8日間限定で、「餃子半額キャンペーン」を開催する。【画像】魁力屋の看板商品「京都背脂醤油ラーメン」、サイドメニュー人気No.1「焼きめし」など期間中は、公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、ラーメン1杯の注文につき、餃子（5個）が何人前でも半額で注文可能となる。餃子の通常価格は税込319円前後（店舗により異なる）。クーポンは開催期