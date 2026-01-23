? LA BASE de Chez Lui（ラ・バーズ・ドゥ・シェ リュイ）SYNC. 4個入り共鳴と調和をギュッと一粒に！LA BASE de Chez Lui（ラ・バーズ・ドゥ・シェ リュイ）SYNC. 4個入り \2,592京都『洋菓子マウンテン』やフランス『Chocolatine』で研鑽した酒井將駄氏による店。2026年度「C.C.C.」ボンボンショコラ部門で金賞を受賞した注目のアソートは、“SYNC. ─香りと素材、自然と人─”をテーマに、異なるものが共鳴、調和する瞬間を表現