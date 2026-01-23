冬型の気圧配置は25日(日)にかけて続くでしょう。日本海側では大雪による立ち往生など交通障害にご注意ください。26日(月)は一旦収まりますが、28日(水)以降は再び冬型の気圧配置となるでしょう。太平洋側は晴れて空気が乾燥する日が多いですが、31日(土)から2月1日(日)は雪の降る予想も。今後の情報にもご注意ください。25日(日)にかけて冬型続く関東から九州は晴れても厳しい寒さ明日24日(土)は再び冬型の気圧配置が強まるでし