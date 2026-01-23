四国地方は上空に寒気が流れ込んだ影響で各地で冷え込み、高知県内16の観測地点のうち、8つの地点でこの冬一番の寒さとなりました。1月23日の県内は、上空の寒気と放射冷却の影響で各地で冷え込み、朝の最低気温は南国日章で氷点下5.9度、南国市後免で氷点下5.3度、高知市で氷点下2.9度など県内16の観測地点のうち14の地点で0度を下回り、8つの地点でこの冬一番の寒さとなりました。気象台によりますと、23日夜遅くから24日夕方に