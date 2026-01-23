1月23日に高知市で火事が相次いで発生し、このうち高知市朝倉では民家3棟が全焼し、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。23日、午前5時45分頃、高知市朝倉で木造2階建ての住宅3棟が全焼する火事がありました。火は出火から約5時間40分後の午前11時20分過ぎに鎮火しました。高知市消防局によりますと、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかっています。全焼した3棟のうち2棟は空き家で、残る1棟には垣内登志惠さん（88）が一人