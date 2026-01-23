２１日、湖北省神農架林区木魚鎮で、送電設備の放電状況を検査する木魚供電所の職員。（神農架＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢1月23日】中国湖北省はこのほど、広範囲にわたり低温や降雪、凍結などに見舞われ、一部の高地では送電線に大量の氷が付着した。春節（旧正月）前後は電力需要のピークに当たるため、省内各地の電力供給部門の職員が吹雪の中を巡回し、点検や緊急修理を実施。寒波の中、電力網の安全と安定運用の確