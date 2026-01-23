スペースフレームで車重1365kg中国の自動車ブランド、『JMEV』が開発した軽量電動スポーツカー『SC01』が欧州で発売されることが決まった。【画像】中国のランチア・ストラトス？小型軽量の電動スポーツカー、欧州上陸【SC01を詳しく見る】全9枚SC01は「初めての本格電動スポーツカー」と称されており、ランチア・ストラトスを思わせるウェッジシェイプデザインを特徴とする。『JMEV』が開発した軽量電動スポーツカー『SC01』