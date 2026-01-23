高市首相は23日午後、衆議院を解散します。通常国会の召集日に解散されるのは60年ぶり、解散から投開票日までは戦後最短の16日間の選挙戦となります。中継です。23日朝の都心の最低気温は氷点下2度。多くの議員が「こんな寒い中での選挙戦は初めてだ」と話しています。日本列島を今シーズン最長寒波が襲う中、異例ずくめの「真冬の超短期決戦」へと突入します。政府は23日朝の臨時閣議で、衆議院を解散することを正式に決定しまし