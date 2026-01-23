中小企業庁は23日、発注側の企業や自治体が下請け側と適切に取引しているかどうかの調査結果を公表した。価格交渉が不適切だったとして、ホームセンター大手のカインズ（埼玉県本庄市）など3社を最低評価とした。コスト上昇分の価格交渉に応じなかったり、下請け側が取引停止を恐れて交渉を控えたりした。最低評価は他に注文住宅のアイ工務店（大阪市）、学生服などを手がける明石被服興業（岡山県倉敷市）。赤沢亮正経産相は2