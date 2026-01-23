「大相撲初場所・１３日目」（２３日、両国国技館）“史上最強の新弟子”として注目を集める東序ノ口１９枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が７戦全勝とした。若大根原（西岩）に胸で当たってのけぞらせ、もう一押しで相手が尻もちをつくような形で押し倒した。次の一番で蒼富士（伊勢ケ浜）も７戦全勝とし、千秋楽に同部屋対決による優勝決定戦が組まれる。ともに神奈川・旭丘高出身で、旭富士が１学年先輩。蒼富士が２０