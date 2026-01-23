「遺産なんていらない」という言葉ほど、相続において不確かなものはありません。平穏な家庭だと思っていても、戸籍一つで相続のパワーバランスは一変してしまうのです。日経マネー（編）の書籍『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より、Bさんの事例とともに、相続税対策の落とし穴とトラブルを避けるためのポイントについて解説します。母の死後判明した「前夫」と「子ども」の存在［図表1］相続関係図 出典：『絶対