中国で推進されている「一刻鐘便民生活圏（便利な15分生活圏）」の整備が着実に進み、地域住民の生活利便性と消費環境の向上に寄与しています。商務部が発表した最新データによると、2025年12月末時点で試験地区において8132カ所の便民生活圏が整備され、関連する商業拠点は195万4000カ所に達しました。これにより、約1億7000万人の地域住民が日常的なサービスを享受しています。一刻鐘便民生活圏とは、地域住民を主な利用者とし、