自分だけの1台を作り上げる「純正カスタマイズアイテム」に注目トヨタは2026年1月13日、商用バン「ハイエース」（バン・ワゴン・コミューター）の一部改良モデルを2月2日に発売すると発表しました。主に、先進運転支援機能が大幅に進化するなどの改良がおこなわれています。【画像】超カッコいい！ これが「新ハイエース」の「和柄カスタム」です！ 画像で見る（30枚以上）人気のロングセラーモデルだけに、純正アクセサリー