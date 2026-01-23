BLU-SWINGが、ビルボードライブ東京公演を4月11日に開催する。 （関連：矢野沙織、菊地成孔と語り合った最新アルバム『The Golden Dawn』プレミアムイベントをレポート） BLU-SWINGは、ビルボードライブ東京へ昨年に続き2回目の登場に。今回は日本ツアー『GOODTIMES』の公演として開催される。ソロワークとバンドとしての表現力が交差する中、2025年には最新アルバム『GOODTIMES』をリリ