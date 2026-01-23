ソフトバンクの東浜巨投手（35）が23日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸1億5000万円からの減俸でサインした。「今年もまたホークスで野球ができるという喜びを感じている。チームが優勝するために自分の持っているものを出し切って頑張っていこうという気持ちです」と話した。東浜は昨季、7試合に登板し、4勝2敗、防御率2・51。昨季で3年契約が満了し、昨年11月には登板機会を求め、国内フリー