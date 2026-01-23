フェイエノールトのDF渡辺剛が１月22日のELリーグフェイズ、シュタム・グラーツ（オーストリア）戦で攻守に渡って活躍し、３対０の快勝に大きく貢献した。渡辺は開始５分、右CKから豪快なヘディング弾を決めて、チームに先制ゴールをもたらした。「フェイエノールトのセットプレーは、俺と（上田）綺世がターゲットを務めてます。今日のゴールは、ベルギーの時から何点か取っている形。その形がうまくハマりました。アルジェリ