ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡ØÄ®²°¥®¥ã¥é¥êー »§Ëà²°¡Ù¡£ º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Öºß¶¿Ä®¾®¿Ü¸Í ¤Ò¤Ê¡¦Ä®²°¤á¤°¤ê¡×¤Î²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ò¤Ê¾þ¤ê¤òÅ¸¼¨¡£¾þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Ê¤É¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¸©³°µÒ´Þ¤áÌó2000¿Í¤¬¸«¤Ë¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡Ö¼·ÃÊ¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¡×¡£ ¤¸¤Ä¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í·Á¤Ç¡¢¼·ÃÊ¾þ¤ê¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¤Î¿ôÉ´Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤Ò¤Ê¿Í