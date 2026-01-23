新潟では、山沿いを中心に断続的に雪が降り続き、魚沼市守門では午前2時までの24時間に53センチの雪が降り、積雪は2メートルを超えました。県内全域で25日にかけて警報級の大雪となる恐れがあり、あす朝までの24時間に山沿いでは最大80センチ、平地では最大40センチの雪が降ると予想されています。気象台は大雪による交通障害に警戒するよう呼び掛けています。