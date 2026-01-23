富士通陸上競技部は23日、東京五輪マラソン代表の中村匠吾（33）の引退を発表した。現役最後となるレースは、2月22日の阿波シティマラソンとなる。中村は2019年のMGC（マラソングランドチャンピオンシップ）で優勝。大迫傑らとともに東京五輪出場を果たした。【主な戦績】2016年 全日本実業団ハーフマラソン 6位（日本人1位）2016年 世界ハーフマラソン 日本代表2017年 日本選手権 5000m 3位2018年 びわ湖毎日マラソン 7位（日本人