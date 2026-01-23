元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が20日に55歳の誕生日を迎え、妻の倉実さんが21日、インスタグラムを更新。家族で過ごした誕生日の様子を写真とともに伝えた。【写真】55歳誕生日を迎えた元横綱 若乃花・花田虎上＆長女＆次女との親子3ショット※2枚目倉実さんは「パパ55歳のお誕生日」と切り出し、「恒例のランチなど特別なことはせず いつも通りの一日ゴルフの練習のあとWakaのお友達も一緒にお祝いしてくれました」