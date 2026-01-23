日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、中越の山沿いでは23日夕方から夜遅くにかけて警報級の大雪となる予想で、その後も、新潟県では25日にかけて警報級の大雪となる可能性があります。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。下越、上越、佐渡では、予想より寒気が