シュークリーム専門店ビアードパパは2月1日より、『生チョコシュー』（税込340円）を2月限定で販売する。【写真】クリームがぎっしり…なめらかな口どけの『生チョコシュー』まるで生チョコそのもののような濃厚でなめらかな口どけのショコラクリームと、香ばしいクラッシュアーモンドを乗せたサクサクのパイシュー生地が織りなす絶妙なハーモニー。カカオの豊かな風味を心ゆくまで堪能できる、とっておきのシュークリームとな