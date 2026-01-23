アイドルグループ日向坂46の元メンバー高瀬愛奈（27）が23日までに、ユーチューバーのヒカル（34）が設立したブランド「ReZARD」の公式インスタグラムに登場。同社の広報担当となったことを報告した。高瀬は「まなふぃ、社会人始めました！まなふぃこと高瀬愛奈はこの度、ReZARDの広報担当となりました」と報告し「動画に出て、編集したり、慣れない会議に出てみたり、ウェブサイトを作ったりしています」と担当業務についても説明