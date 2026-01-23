鉄道や空の便では23日も雪の影響が出ています。JR東海によりますと、東海道新幹線は岐阜羽島−京都間で速度を落として運転しているため、上りを中心に最大15分程度の遅れが出ています。JR東日本によりますと、秋田新幹線や山形新幹線でも遅れが出ているということです。また空の便では、全日空が羽田空港と山形県の庄内空港、石川県の小松空港、鳥取空港を結ぶ便など7便を欠航、日本航空は羽田と小松を結ぶ便など5便の欠航を決めて