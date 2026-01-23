【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ政権は２２日、世界保健機関（ＷＨＯ）から正式に脱退したと発表した。１９４か国が参加するＷＨＯからの脱退は異例。拠出額が最大だった米国の脱退に伴い、ＷＨＯが資金不足に陥り、世界の感染症対策や途上国支援に打撃を与えそうだ。米国は脱退の理由に新型コロナウイルス感染抑止の失敗を挙げ、「ＷＨＯは米国の国益に敵対的な国々に主導されている」と主張した。国務省報道官は２２