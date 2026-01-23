米映画芸術科学アカデミーは22日、第98回アカデミー賞のノミネーションを発表し、「罪人たち」が歴代最多となる16部門で候補入りした。これまでの最多タイ・ノミネーション記録は、俳優レオナルド・ディカプリオ主演の「タイタニック」（1998年）や「ラ・ラ・ランド」（2016年）、「イヴの総て」（1950年）の14部門で、100年近い歴史の中でその記録を塗り替える快挙となった。マイケル・B・ジョーダン主演の「罪人たち」は、1930年