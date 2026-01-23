東京・港区で22日夜、内閣府の公用車が赤信号を無視して9人が死傷した事故で、事故現場付近には目立ったブレーキ痕がないことがわかりました。港区赤坂の特許庁前の交差点で22日夜、内閣府の公用車が乗用車と衝突するなど計車6台が絡む事故があり、タクシーの乗客・明石昇さん（32）が死亡したほか、男女8人が重軽傷を負いました。警視庁によりますと、近くの車のドライブレコーダーには、公用車が赤信号を無視して交差点に進入す