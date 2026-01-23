今季最長の寒波の影響で、23日（金）も大雪となっている所があります。25日（日）までは、交通障害などに警戒が必要です。22日（木）夜は、福井県で一段と雪雲が発達しました。敦賀市では、6時間に32センチの集中的な雪が降り、顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。23日も山沿いを中心に、局地的に雪の強まる所があるでしょう。24日（土）朝までに予想される雪の量は北陸で80センチ、東北、東海で60センチ、近畿で40セン