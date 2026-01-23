22日、東京・港区の交差点で赤信号を無視した内閣府の公用車が車と衝突して、9人が死傷した事故で、公用車が業務中で、内閣府を出てすぐに事故を起こしたことがわかりました。警視庁によりますと22日午後6時半すぎ、港区赤坂の交差点で内閣府の公用車が赤信号を無視して乗用車に衝突し、タクシーなどあわせて車6台がからんだ事故は、タクシーの乗客、明石昇さんが死亡したほか、8人が重軽傷を負いました。その後の取材で、信号無視