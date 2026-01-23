脳科学者の茂木健一郎氏が23日までにX（旧ツイッター）を更新。将棋の名人獲得経験者で、「ひふみん」の愛称で親しまれていた加藤一二三（かとう・ひふみ）さんの訃報を受け、追悼した。茂木氏は「加藤一二三さんのご逝去の報に接し、深いかなしみを感じています」と率直な思いを吐露。「本の取材などで、お目にかかったとき、そのお人柄に強く感銘を受けました。創造的な人、天才的な人は朗らかで明るいという科学的知見そのもの