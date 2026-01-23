テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、国立の美術館などの入館料で外国人観光客と国内の客に差をつける二重価格の導入が検討されていることを報じた。スタジオでは、２０２５年の訪日観光客が約４２７０万人と初めて年間４０００万人を突破したことを紹介。こうした中で国立美術館・博物館は全体の７割以上が公費に頼っているが、外国人向けの多言語対応の費用が増加。こうした状況に政府