全米サラブレッド競馬協会は１月２２日（日本時間２３日）、２０２５年の「モーメントオブザイヤー」に、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、馬齢は２５年のもの）の日本馬初のＢＣクラシック制覇が選ばれたと発表した。モーメントオブザイヤーとは北米競馬において、最も印象的だった出来事をファン投票で決定するもの。ＢＣクラシック制覇は先月上旬に発表された１１個の最終候補に入って