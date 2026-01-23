【モデルプレス＝2026/01/23】モデルでタレントのアンミカが1月22日、自身のInstagramを更新。家の内装について投稿し、話題を呼んでいる。【写真】53歳ベテランモデル「ホテルみたい」自宅内装公開◆アンミカ「自分が落ち着く好きな場所」公開アンミカは「家の自分が落ち着く好きな場所」とつづり、写真を複数枚投稿。壁が白とブルーのバイカラーになっており、観葉植物が置かれている落ち着いた内装の部屋を披露