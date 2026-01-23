クローンで一瞬復活し「2度の絶滅」を経験したヤギ「ピレネーアイベックス」 【ピレネーアイベックス DATA】分類：哺乳類絶滅時期：2000年生息地：イベリア半島北部、ピレネー山脈～カンタブリカ山脈東部ほか 絶滅種が一瞬だけよみがえった日 2003年、かつてスペインの山岳地帯に生息していたヤギの仲間ピレネーアイベックスが、クローン技術によってよみがえりました。2000年に絶滅