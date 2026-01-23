地球の地軸が動くとどうなるのか？ 自転軸が傾いたために季節が生まれた 日本には四季があり、人々は夏の暑さや冬の寒さを感じながら季節の移り変わりを楽しんでいます。この春夏秋冬の四季はどうして生まれるのでしょうか？ 太陽の周りを地球が楕円を描きながら公転しているために、地球から太陽までの距離が一年を周期として変化することが原因なのでしょうか。季節は日本だけでなく世界中にあり、北半球が夏の時期に南半