東京時間10:57現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝26395.00（+793.00+3.10%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4960.80（+47.40+0.96%） ※東京金先物は5分程度の遅れ イラン情勢警戒もあってNY金先が上昇、ドル円の上昇も加わり東京金は3％を超える上昇